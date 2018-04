Corina va ajunge luni acasă la părinții ei la Satu Mare. După 10 zile petrecute cu fiul său, Robin, în Spania, amândoi vor ajunge în a doua zi de Paște în sânul familiei.

Vedeta și-a încărcat bateriile în vacanța petrecută în Barcelona și Lloret de Mar alături de Robin, care a avut un turneu la baschet în Spania. “Copiii din ziua de azi care mai au bunici, rude la țară, consider că sunt privilegiați. Este o treabă din ce în ce mai rară în zilele noastre”, ne-a spus cântăreața.

Corina știe că ispitele culinare din zona ei natală își vor pune amprenta asupra siluetei sale. Artista nu este panicată din această cauză, întrucât a ajuns la greutatea dorită și știe clar cum va scăpa din nou de eventualele kilograme nedorite.

“Acolo mâncărurile sunt cele mai gustoase. Deci o să mai pun vreo 2 kg în plus, dar nu îmi fac griji, pentru că am slăbit în ultima perioadă și mă bucur”, a declarat, pentru Libertatea, Corina. Vedeta a făcut unele schimbări în privința alimentației și a găsit soluția potrivită pentru a-și redobândi formele de odinioară.

“Nu am făcut nimic în mod special, pur și simplu cred că nu am mai mâncat atât de mult, pentru că eu în general mănânc foarte mult. Sunt o gurmandă și îmi place mâncarea. Și de fapt greșeala era că între mese aveam foarte multe gustări. Exagerat de multe gustări. Mâncam foarte multe fructe și fructele au zahăr foarte mult și îngrașă în cantități mari. Și atunci am început să iau doar mesele principale și între mese nu mai iau acele gustări și chiar funcționează. Am slăbit cam 4 kg, sunt fix acele kg de care aveam nevoie ca să ajung la greutatea din adolescență”, a declarat, pentru Libertatea, Corina.