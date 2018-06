EXCLUSIV/ Crina Abrudan este o comoară pentru Gabi Popescu: “Sunt o femeie cumpătată, îmi iau strictul necesar!”

Crina Abrudan are propria afacere și, în timpul liber, participă la evenimente. Blonda preferă să se îmbrace cu bun gust, fără a face ravagii în bugetul familiei.

Crina Abrudan recunoaște că e obsedată de curățenie

Crina Abrudan și-a păstrat bunele obiceiuri și în relația cu Gabi Popescu. Prin urmare, face tot posibilul ca ordinea să primeze în căminul conjugal. “ În general știu să prețuiesc banii și știu să prețuiesc și lucrurile pe care le am. Adică nu sunt genul acela care ajunge acasă, se dezbracă, își aruncă hainele pe scaun, pentru că știu că am dat un ban pe haina aceea și trebuie să am grijă de ea. Hainele mele, după ce le-am purtat de mai multe ori, arată ca noi. Am grijă să le pun pe umeraș, să le aranjez frumos, să le pun în dulap, sunt și obsedată de curățenie”, a precizat ea.

Deși i-ar fi mai comod să apeleze la serviciile unei firme de curățenie, fosta vedetă TV preferă să se ocupe personal de acest aspect. Gabi Popescu s-a obișnuit deja cu aceste reguli, însă nu reușește să le respecte tot timpul. Însă participă activ la restabilirea echilibrului din casă. Iar uneori își permite să își “mai înțepe” consoarta care observă și cel mai mic detaliu de pe covor.

“Bărbații în general sunt mai rebeli de felul lor, dar atunci când fac curățenie și când constat că e dezordine prin casă, Gabi mă ajută. Evident că nu este ca mine să aibă grijă unde pune fiecare lucru, să aibă grijă să nu cadă ceva pe jos. De multe ori mai glumește cu mine că văd o scamă pe jos și mă aplec să o ridic și uneori îmi zice: Vezi că mai au și vecinii niște scame pe jos, poate mergi și la ei”, ne-a povestit amuzată Crina Abrudan.

