Andreea Mantea este fericită că a trecut la program de zi și nu mai ajunge noaptea acasă de la job. Minunat, a fost un șoc pentru mine în primă fază, dar apoi, încet, încet, îți dai seama că am rămas plăcut impresionată de anumite lucruri pe care le poți face seara și noaptea și anume: să stai la tine pe canapea, să te uiți la un film, să faci o mâncare, seara, normal, nu noaptea, după programul de noapte.

Pentru că de multe ori îmi doream să gătesc și atunci cumva ajungeam noaptea acasă și nu mai așteptam până a doua zi. Mă apucam de gătit și de toate cele cum face orice om normal care ajunge acasă de la muncă. Și toate lucrurile acelea eu le făceam noaptea, iar apoi, în două ore, eram trezită de fiul meu: Mama, hai să mergem în parc!', ne-a povestit fericită Andreea Mantea, zilele trecute, la petrecerea Kanal D de lansarea a grilei de toamnă.

Andreea Mantea isi poate organiza mai ușor activitățile domestice, petrece mai mult timp cu David, fiul ei și al lui Cristi Mitrea, iar schimbarile de ordin fizic au fost și ele remarcate.

Toată lumea zice că am întinerit, că în sfârșit nu mai am cearcăne, eu tot le văd, cred că mai durează vreo 2 luni până se vor retrage, dar încet încet am descoperit o altă viață. Este superbă! Și pentru că este atât de superbă, m-am pus pe fapte mari și vreau să fac foarte multe lucruri frumoase la !Te vreau lângă mine'.

Tot timpul m-au atras problemele de suflet, lucrurile astea în care e vorba doar de iubire și le ador. Probabil de asta sunt în elementul meu, de asta îmi place și de asta mi se potrivește emisiunea', a declarat, pentru Libertatea, Andreea Mantea.