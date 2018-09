EXCLUSIV/ Septembrie, cea mai grea lună pentru Daniela Gyorfi. De cinci ani nu renunță la a împărți haine și mâncare pentru mama sa

Artista și-a iubit enorm mama.

A avut grijă de cea care i-a dat viața aproape 30 de ani, zi de zi, de când femeia paralizase, în urma unui accident. În urmă cu cinci ani, pe 29 septembrie, vestea decesului Anicăi a picat ca un trăsnet pentru vedetă. A suferit enorm și nici acum nu și-a revenit complet după pierderea mamei sale. Motiv pentru care această lună are o încărcătură emoțională aparte pentru Daniela Györfi. În fiecare an de la decesul acesteia, artista a împărțit tot ce-i plăcea mamei sale, inclusiv o cană cu cafea.

„Pe 29 septembrie se fac cinci de când mama nu mai e. În fiecare an am dat de pomană. La fel și în fiecare Sâmbătă a morților. Da, o să împart și o cană cu cafea, și tot ce-i plăcea mamei. Am respectat mereu tradiția”, a declarat Daniela Györfi pentru Libertatea.