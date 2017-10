Motivul pentru care Fuego a acceptat să joace într-o reclamă

De ceva vreme, în mediul online rulează o campanie publicitară, care îl are ca personaj principal pe nimeni altul decât Fuego. Deși lumea s-ar duce cu gândul că artistul a acceptat această asociere pentru o sumă considerabilă de bani, motivul pentru care Fuego a ales să joace în reclamă este cu totul altul.

Nu există român care să nu fi ascultat cel puțin o dată celebra piesă „Împodobește, mama, bradul” sau care să nu știe piesele lui Fuego. Deși artistul este etichetat ca o persoană extrem de calculată, modestă și mereu la locul ei, se pare că Fuego este ceva mai mult. De aceea a și acceptat să joace într-o reclamă, care îi scoate în evidență și latura amuzantă.

„Eu am avut mereu grijă de imaginea mea, astfel că am evitat, deși am primit numeroase oferte, să devin imaginea unui brand sau să recomand un anumit produs. Asta pentru că este foarte important ce alegi să transmiți și să faci, iar anumite alegeri pot cântări foarte mult în fața oamenilor. Ideea este că propunerea campaniei „Prelungește vara” a venit din partea unei echipe serioase și profesioniste și dincolo de produsul promovat, am apreciat și am punctat clar pe idee, aceea ca oamenii să mă convingă să opresc venirea iernii, să realizez diverse activități pentru a face iara să stea pe loc și pentru a nu mă apuca să împodobesc bradul, eu fiind cumva, în opinia lor, un simbol a tot ce înseamnă Crăciun, prin muzica mea”, ne-a declarat Fuego, completând că a studiat foarte atent propunerea venită de la agenția de publicitate.

„Tipicar cum sunt am analizat această joacă asumată și am încercat, împreună cu echipa, să găsim varianta ideală, deși mi-a plăcut din prima principiul de a fi ironici și de a încerca să le dovedim tuturor că eu chiar am umor și că pot aprecia o glumă bună, dacă este făcută cu simț de răspundere. Ne-am pus pe treabă și a ieșit un joc interesant, în care oamenii îmi dau de lucru, iar eu, amuzat, le răspund și încerc să îndeplinesc aceste porunci care mă țin din treaba de a împodobi bradul”.

Astfel că, artistul este pus în niște ipostaze în care nimeni, niciodată nu l-a mai văzut, ipostaze care însă sunt menite să evidențieze faptul că Fuego știe să fie distractiv. „Mă joc șah, cu o kendama, cânt, recit, recomand lucruri, fac snapchat, selfie, boomerang și multe acțiuni haioase, care nu doar că mă pun pe mine într-o ipostază inedită, dar duc și campania într-o zonă în care nu punem neapărat accentual pe o promovare agresivă a unui produs. Până acum vara s-a prelungit cu peste cinci luni, conform jocului. Vedeți voi, autoironia și gluma fină vor fi mereu apanajul oamenilor inteligenți și capabili de a face lucruri cu simț de răspundere. Nu neapărat pentru că mă include pe mine, dar am certitudinea că idea aceasta va lua o distincție importantă la premiile pentru publicitate”, ne-a mai spus artistul.

