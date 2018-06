Anca Serea și fratele ei au crescut la Tecuci. Cei doi au fost întotdeauna apropiați de părinți și nu au existat răzvrătiri nici măcar în adolescență.

“Am avut o relație de încredere sută la sută. Mama nu ne-a obligat să facem lucruri nepotrivite vârstei noastre, nu ne-a pus așa în spate o corvoadă pe care să n-o putem duce. E eroina mea, fără doar și poate. Am și un frate mai mare, Răzvan, și cumva mama ne-a educat să fim cu foarte mult bun simț și cu foarte mare responsabilitate. Știam foarte bine când e ora potrivită să ajungem acasă, adică niciodată nu am ajuns mai târziu, chiar și când eram în timpul liceului, mai mult de ora 22.30 – 23.00. Pur și simplu mi se părea nepotrivit”, ne-a povestit Anca Serea.

“Să nu uiți că ești un copil normal!”

Constrânsă de fratele ei, care a amenințat-o că nu îi mai dă bani de buzunar, Anca Serea a participat la o preselecție organizată de Elite Model Look în Galați, ea câștigând în final concursul, care a fost practic rampa ei de lansare în showbiz. A ajuns în Capitală și a început să culeagă laurii celebrității dobândite într-un timp foarte scurt.

“Nu o să uit vorbele mamei. Mi-a zis, după ce am câștigat Elite-ul și devenisem oarecum faimoasă și începusem să realizez că am un oarecare potențial: < >. Pe mine m-a învățat mama: dacă ai și o gumă, întotdeauna îl întrebi pe celălalt sau faci jumi-juma! Am observat că lumea în București, cel puțin când eram eu foarte mică, niciodată nu împărțea nimeni nimic cu tine. Mai ales când m-am dus la serviciu și m-am angajat pentru prima oară, fiecare era cu cutiuța de mâncare și nimeni nu întreba: auzi, dar vrei și tu? Pentru mine a fost un șoc”, a declarat, pentru Libertatea, Anca Serea.

Le-a transmis copiilor principiile după care a fost crescută

La rândul ei, Anca Serea este mamă. Are numai puțin de 5 copii: 2 din relația cu afaceristul Filip Poplingher și 3 cu artistul Adrian Sînă. Îi place că are o familie numeroasă și se străduiește să facă față provocărilor de zi cu zi, care nu sunt deloc puține când ai casa plină de copii.

“Eu sper să fiu o mamă bună, niciodată nu mă enervez și nu cred că i-am pedepsit vreodată. Îi respect foarte mult, îi tratez ca pe cele mai de preț comori ale mele, fără doar și poate, cum e și normal, ca orice părinte. Noi suntem oglinda lor. Nu cred că există prea iubit sau prea răsfățat, cred că fiecare vârstă are frumusețea ei și cred că noi avem datoria să îi și răsfățăm, dar să le arătăm că există cumva un echilibru. Încercăm să le transmitem o serie de principii, de la care nu ar trebui să se abată niciodată: respectul față de sine, față de ceilalți, credința în Dumnezeu, faptul că trebuie să fie întotdeauna generoși”, a adăugat Anca Serea.

