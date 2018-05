Roxana Ciuhulescu este o gravidă activă, care continuă să meargă regulat la sala de sport. Vedeta nu poate concepe viața fără mișcare.

Roxana Ciuhulescu va naște un băiețel la începutul lunii iulie. Pentru că se simte bine, viitoarea mămică nu a renunțat la tabieturile zilnice, printre acestea numărându-se și antrenamentele fizice. “Copilul este foarte activ. Mă întreb: oare cu cine seamănă? Mă trezește de 3-4 ori pe noapte”, ne-a mărturist vedeta. Ca și la sarcina anterioară, Roxana Ciuhulescu speră să poată face mișcare până la final.

“ La prima sarcină am născut pe 14 februarie 2008 și pe 13 februarie, seara la ora 7.00 eram la aqua gym. Dar recunosc că în ultimele 2 luni de sarcină am mers numai la aqua gym, acum în continuare mai merg la clase, dar nu știu dacă o să mai pot multă vreme ”, a precizat ea.

Roxana Ciuhulescu este o mămică responsabilă, așa că și-a adaptat exercițiile pentru gravide. Cu toate acestea, antrenorii sunt cu ochii pe ea, asigurându-se astfel că vedeta face corect mișcările.

“ Sunt foarte activă, fac în continuare sport. Fac cycling, zumba, body pump. Lucrez la intensitate mult mai mică și sunt exerciții pe care nu le fac. La zumba, de exemplu, nu fac săriturile și instructoarea îmi face mereu semn să nu sar, ceea ce ea știa oricum că nu fac. La cycling, de exemplu, instructorul îmi zicea să nu stau foarte mult în picioare și i-am explicat că în picioare mă simt bine, din contră, nu în șa. Nu mai fac flotări și tot ce solicită trunchiul superior. Nu am nicio treabă asta cu îngrășatul, deja am pus 10 kilograme și nu mi-e rușine să recunosc ”, a declarat, pentru Libertatea, Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu este adepta mișcării, iar activitatea fizică pentru ea a devenit o necesitate. Îi place și nu percepe antrenamentele ca pe o corvoadă. De-a lungul timpului, când nu a putut să facă sport a suferit groaznic.

“În primul rând am o mare problemă: dacă nu fac sport 3 zile, nu pot să dorm. Am un exces de energie. În perioadele în care am fost bolnavă sau profesional am fost foarte ocupată, simțeam că înnebunesc fără sport. Simt nevoia de sport, mișcare să fie și mă energizează, mă binedispune. Pentru mine este un stil de viață, nu fac neapărat ca să arăt bine”, a declarat, pentru Libertatea, Roxana Ciuhulescu.