Mihaela Nedelcu, cunoscută drept „Spintecătoarea de la morgă” după ce s-a pozat printre cadavre, a ajuns una dintre cele mai apreciate instructoare de fitness și consilier de nutriție de la noi. Michelle, așa cum își spune acum, a pornit acest proiect abia după ce s-a asigurat că este pusă la punct cu toate detaliile.

În urmă cu 10 ani, bruneta devenea cunoscută prin intermediul unor fotografii făcute în morgă, pe atunci aspirând la statutul de medic. După câțiva ani a trecut la videochat, meserie la care a renunțat în momentul în care s-a împăcat cu partenerul ei de viață și a decis să se preocupe doar de viața de familie. În timp ce se pregătea să devină mamă pentru a treia oară, Michelle a studiat intens cărțile de nutriție, a conceput exerciții pentru femei însărcinate și s-a documentat cu privire la stilul de viață sănătos. Ea a devenit un model pentru multe femei din România în momentul în care și, după cea de-a treia sarcină, a reușit să dea jos nu mai puțin de 21 de kilograme în doar șase săptămâni. Văzând impactul pe care l-a avut pe site-urile de socializare, Mihaela a decis să facă o carieră din asta.

„După trei copii este destul de greu să îți mai menții tonusul abdominal, mai ales când nu mai ai 20 de ani, ba chiar mai ai 10 ani în plus sau chiar mai mult. Dacă nu ai o moștenire genetică bună este chiar mai multă bătaie de cap. Nu mi-a fost ușor după trei cezariane. Am slăbit la prima sarcinp 40 de kilograme, la a doua 20 și la a treia cam 34 de kilograme. Nici genetic nu am fost vreo slăbuță, dar am reușit”, a scris Michelle motivându-și admiratoarele.