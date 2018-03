Cristina Șoloc a avut dintotdeauna o siluetă de invidiat, pe care a reușit să și-o păstreze ”intactă”. Secretul este că vedeta TVR mănâncă orice, însă niciodată în cantități mari, ea ridicându-se de la masă înainte de a se instala senzația de sațietate.

Cristina Șoloc a făcut senzație cu silueta ei pe plajele din Gran Canaria, unde a fost în vacanță. Luna trecută, ea a fugit de frigul din București în Spania. “Așa ca toată lumea, din ianuarie se intră în reluări timp de 3 luni și pregătim noi emisiuni pentru mai-iunie așa. Mi-am luat o săptămână de concediu, că în rest, chiar dacă nu apărem pe sticlă, tot mergem la televiziune, pregătim următorul proiect. În concediu am fost în Grand Canaria, în februarie, cu soțul, cu sora mea și cu soțul ei. Băiatul nostru nu a fost, pentru că era în perioada de școală. S-a întâmplat ca în săptămâna aceea să se închidă școlile, mi-a părut atât de rău. Noi ne-am luat bilete cu 6 luni înainte, deci nu știam ce va urma. Vrem să mergem și cu copilul în septembrie, trebuie să vadă ce e acolo, e superb, e raiul pe pământ în Grand Canaria”, ne-a povestit Cristina Șoloc, zilele trecute la show-ul “Soirees de la Mode XIX, unde a venit împreună cu soțul ei.

Cristina Șoloc nu ține regim

Chiar și în vacanță, Cristina Șoloc nu și-a permis să facă excese culinare. Și asta pentru că, de când se știe, reușește să aibă o greutate constantă, fără să se priveze de vreun aliment.

“În permanență am avut 48 kg, nu am niciun regim, pur și simplu nu mănânc să mă satur niciodată. Și așa îi învăț și pe cei din jurul meu: și pe copilul meu și pe soțul meu. Mănânc orice, da, mai mănânc din când în când cartofi prăjiți, nu sunt fan, mie îmi plac salatele cu prosciuto, cu roșii uscate, cu leurdă sau cu rucola, cu muguri de pin, aș mânca toată ziua. Mănânc orice, nu sunt pretențioasă, dar puțin așa din fiecare”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Șoloc.

Cristina Șoloc este mamă de băiat. În urma negocierilor cu soțul ei, cei doi au decis ca puștiul să rămână singurul lor copil. “Nu am făcut atunci, să fie o diferență mică de 5 ani, acum ar fi prea mare diferența de 12 ani. În plus, soțul meu nu și-a dorit alt copil, eu mi-am dorit, dar nu am avut câștig de cauză, acum a trecut vremea. Cătălin e singur la părinți și a zis că e bine așa, eu mai am o soră și mie mi-a fost bine așa”, ne-a spus vedeta TVR.