Șansa pare să-i fi surâs! Cântăreața de muzică populară Diana Bucșa își pregătește bagaje pentru ca la vară pleacă în Brazilia, unde va face duet, în mai multe spectacole, cu starul italian Francesco Napoli.

În urmă cu câteva zile, italianul a concertat în România, în mod surprinzător, alături de o cântăreața mai puțin cunoscută publicului larg, însă extrem de talentată. A fost mare sărbătoare la Teatrul Aureliu Manea din Turda. Acolo unde artistul, care înregistra succes după succes în lumea artistică internațională în anii’ 80-90, cu piese precum “Marina, Marină”, “Piano, piano” sau “Balla, Balla”, a susținut un spectacol de zile mari, dedicat în special femeilor.

“Concertul a fost foarte important pentru mine. În primul rând, am cântat într-un loc foarte frumos, cu o acustică perfectă, iar oamenii care au fost în sală mi s-au părut minunați. Timp de o oră și jumătate, am rezonat cu ei. Am să mă întorc cu siguranță la Turda cât mai curând posibil, fiindcă m-am simțit extraordinar în acest oraș minunat”, a declarat Napoli.