Povestea Alinei Fierra este emoționantă, plină de momente triste, dar cu final fericit, amintind de filmele ce au făcut celebru locul care îi este casă, Hollywood.

”La 3 ani ,dansam cu mama, seară de seară, într-o cămăruță mică, închiriată, fără încălzire, undeva în Reșița. Eram atât de înghețate de frig că, înainte să ne ducem la culcare, mama m-a învățat să dansez să ne încălzim. Dansam până transpiram și ne băgam sub plapumă îmbrățișate. De atunci nu m-am mai putut opri din dans”, povestește într-un interviu EXCLUSIV, Alina despre neajunsurile care au condus-o să-și descopere adevărata vocație în viață.

O întâmplare din copilăria plină de neajunsuri era cât pe ce s-o coste viața sa. Un perete al casei s-a dărâmat peste ea și mama ei și era să le îngroape de vii. Faptul că au scăpat cu viață le-a făcut să fugă departe de acel loc sărăcios, fericite că au supravieţuit. S-au mutat la București, unde Alina a început drumul său artistic.

“Primul meu spectacol a fost pe când aveam 5 ani, pe scena Teatrului Ion Creangă, în rolul lui Mary Poppins. Mai târziu, mi-am luat atestatul de dansatoare, am fost în ultima trupă a respectabilei coregrafe Tatiana Botez. În perioada adolescenței am pus în scenă primul meu spectacol, a fost șansa să arăt de pot să creez, chiar și costumele. În țara visurilor mele, America, am plecat cu mama și două valize”, povestește Alina, care se pregătește de pe acum pentru lansarea primului său album, eveniment ce va avea loc pe 17 noiembrie, la faimosul Teatru RedCat (Walt Disney Concert Hall, în centrul Los Angeles-ului).

”Cum am ajuns în America, am mers direct la școală. Am o diplomă în business și am fost studentă la UCLA (University of California, Los Angeles), unde l-am cunoscut pe profesorul meu de producție muzicală. Și de atunci lucrez. Mă trezesc la 4-5 dimineața să exersez și să prepar mâncarea și, în afara serilor când am spectacol, sunt în pat la 20-21.00 seara”, mai spune Alina.

În câte orașe ai pus în scenă propriile spectacole?

”Los Angeles este un oraș imens și superb pe care îl iubesc și nu am niciun interes să călătoresc departe. Aici am pus în scenă majoritatea spectacolor mele, la numeroase teatru și cluburi, de ani de zile, prea multe ca să le enumăr. Sigur, odată cu lansarea discului meu voi fi nevoită să călătoresc.

Este greu să te remarci artistic în Statele Unite?

”Nimic nu este ușor, dar nimic nu este imposibil. Dacă aștepți să fii ”descoperit” în America este o foarte mare greseală, o pierdere de timp. Trebuie să fii cum se spune aici, ”un pachet complet de calități”. Este important să ai talent, să arăți plăcut, să fii educat în aceea ce faci, ambițios, determinat, informat. Este important să știi ce vrei și să ai curajul să fii de neoprit”

Care a fost drumul tău artistic de cum ai pășit în acestă țară nouă?

”Am avut noroc să mă împrietenesc cu un muzician profesionist-Porte Walls, cu care am fost colegă de apartament câțiva ani. El m-a învâțat despre istoria muzicii, cultura americană, m-a încurajat nu doar să dansez și să cânt. Împreună am avut o formație, BEYOU și cu primul nostru album am câștigat Best International Band of the Year la Los Angeles Music Awards. Apoi am continuat să produc spectacole, să fac fitness modeling.În 2000 am câștigat titlul de Miss Millenium și am participat la Miss Beverly Hills Beauty Pageant.

Ești mândră de felul în care arăți. Sexualitatea este importantă într-un concept de show?

Poți să fii sexy și fără să ai un corp ori o față perfectă. Spectacolele mele sunt foarte complexe și angajez dansatoare de toate tipurile, dar e necesar să aibă o condiție fizică excelentă. Sunt mândră de disciplina pe care o am și pentru munca depusă iar când promovez scene ori fotografii în costume de spectacol ori de baie, nu o fac pentru bărbați, ci pentru a motiva femei ca mine.

Locuiești într-o zona ”populată” de mari vedete. Ai colaborat cu vreuna?

Prima celebritate cu care am lucrat este legendarul actor James Gardener, cu putin timp inainte sa moară, într-un film unde am dansat cu focul. Am avut onoarea, acum doi ani, să cânt cu formatia mea într-un spectacol pentru The Superemes. Ei sunt cei care i-au dat prima șansă lui Michael Jackson pe scena. Producătorul meu de muzica este domnul Jeff Lewis, fostul meu profesor la UCLA și trompetist la faimoasa și legendara formatie Tierra. El a lucrat cu foarte multi artisti ca Michael Jackson, Johnny Guitar Watson, Shiela E, Lenny Williams of Tower of Power, Tom Johnston of the Doobie Brothers, Bill Summers, Frankie Avalon, Malo, El Chicano, The Shirelles, The Coasters, The Drifters, Little Anthony and the Imperials, Frankie Avalon, Dick Clark. Acum colaborez pentru spectacolul de lansare al albumului meu cu unul din cei mai mari producatori din America, domnul Gary Miller. El a facut muzica lui Cher, David Bowie, Donna Summer, Lionel Richie, Fergie, Enrique Iglesias, Lionel Richie, Katy Perri, David Bowie, Seal și lista continuă.

Dramele, neajunsurile trăite te-au motivat să fi un om vesel, să faci lumea sa zâmbească prin comediile tale muzicale. Unde găsești putere?

Adevărul este că nimeni nu știe ce este în viața sau în sufletul cuiva, de aceea încerc să nu judec pe altii. Am fost aproape să-mi pierd viața de multe ori. În decurs de cinci ani mi-am pierdut toata familia, mama a fost ultima care a murit în brațele mele, de ziua ei. Cu doua zile înainte de moartea ei, după niste probleme medicale, doctorii mi-au spus că s-ar putea să nu mai trăiesc mult. Nu au avut dreptate, dovadă că sunt în viață și-s sanatoasă tun. Ha! Aceste evenimente m-au ajutat sa realizez cât de fragilă este viața și să apreciez fiecare secundă. Încerc sa iau totul ca pe o lecție și să învăț din greșeli. În fiecare dimineață mă scol cu țelul de a deveni o persoana mai bună decât am fost ieri. Toate tragediile și dificultățile din viața mea m-au facut mai putenică, mi-au aprins pasiunea de viata și de succes, m-au întărit și mi-au dat curajul să lupt.

Sunt cea mai fericită când reușesc să fac lumea să uite de probleme și să râdă de viață. Aspir să pot da putere, să motivez și să dovedesc că totul este posibil. Viața este exact așa cum crezi ca este. Viata este magică, dacă crezi în magic. Eu cred.

Ce îți mai amintești de România?

Îmi aduc aminte de vacanțele de la țară și de bunici, de mirosul pâinii din cuptor, cozonacii, răsadurile de căpsuni și de zmeură, cireșii, pepenii, ploile torențiale și răcoroase, poveștile bunicii și poeziile lui Eminescu… Îmi vin lacrimile. Nu am mai fost în România de când am plecat. Iubesc România dar nu stiu daca mai am curajul să mă mai întorc vreodată.

Cum este viața ta în afara muncii?

Munca mea este viața mea. Familie nu mai am, nu sunt căsătorita și nici nu am intenția. Am cativa prieteni apropiați și nu mă simt nici o dată singură. Prefer confortul caminului meu propriu între spectacole, am o viață ocupată dar foarte liniștită. Am nevoie de fericire și energie pozitivă ca de soare și aer.

Bineînțeles ca sunt vegană și nu omor nimic, nici șoareci sau păianjeni. Când aproape mi-am pierdut viața, mi-am schimbat modul de a mânca, de a gândi și chiar de a simți. Umanitatea a evoluat din peștere și acum zburăm pe Luna, dar dieta noastră este neschimbată. Nu mi-am dat seama niciodată câta suferință producem acestor creaturi care simt durere, frica și iubire ca și noi. Eu cred în evoluția sufletului uman, în iubire și compasiune, și sunt convinsă că viitorul este vegan.

