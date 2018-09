ăi ar fi cazul să încercăm să mai trecem și noi pe la școală în prima zi că sunt la liceu!>>. Trebuie să recunoaștem că am fost printre singurii părinți care am venit', ne-a povestit vedeta Kanal D. Da, da, pentru că la liceul acesta copiii au fost învățați să se desprindă de părinți, până la urmă pe termen lung asta este ideea', a adăugat Maia.

Maia: Mama este într-adevăr o persoană lângă care vrei să stai'

Maia este o adolescentă fără fițe, bine educată, e conștientă de celebritatea mamei sale, însă acest aspect nu i-a schimbat în niciun fel comportamentul. Pentru ea Teo este doar mama, femeia care o înconjoară cu iubire și bunătate. Cum e să fii fata lui Teo Trandafir?

Sunt într-adevăr beneficii, dar sunt și părți negative, pe care dacă știi să le privești, tot părți pozitive sunt. Știi că este atât de deschisă și atât de plăcută și atât de prietenoasă, nu ai cum să nu te bucuri. Micile răutăți sunt aceleași întotdeauna, spune X una, spune Y alta, dar niciodată nu am pus la suflet, pentru că știu ce fel de om este, ce caracter are și știu că niciodată nu poate schimba nimeni părerea nici mie, nici lumii care chiar o cunoaște, despre bunătatea care este în ea, toată fericirea și energia pe care le emană. Este într-adevăr o persoană lângă care vrei să fii', a declarat, pentru Libertatea, Maia.

Cum era Teo Trandafir în liceu

Cu această ocazie, am provocat-o pe îndrăgita prezentatoare TV să ne povestească despre perioada liceului. Țin minte că am făcut un liceu foarte strict, era spartan pe atunci, eram cumva batjocoriți de ceilalți copii din oraș, dar simțeam respectul lor : < ăștia de la Bastilia, voi, pușcăriașii!>>. Dar, dacă intrai la liceul acela, erai limpede considerat printre elite și eram obligați să purtăm ecusoane oriunde am fi umblat și ne făcea mare plăcere, mi-aduc aminte exact și numărul ecusonului pe care încă îl am. Asta cu petrecerile nu aș putea să spun că m-a pasionat neapărat, pentru că muzica tare mă obosește și m-a obosit întotdeauna și am regăsit același lucru la fii-mea. Noi găsim alte modalități de a ne distra: ne uităm la filme, râdem, ascultăm muzică', a declarat, pentru Libertatea, Teo Trandafir.

Secretul relației armonioase mamă-fiică

Teo Trandafir recunoaște că ea și Maia și-au stabilit niște reguli de conviețuite, dar care nu sunt bătute în cuie. „Ora de venit acasă, după părerea mea, cred că ar trebui să o stabilim împreună, că nu e nimeni tiran să zică: <<Ești acasă la ora 7.00, dacă am plecat de acasă la 6.15. Adică e urât!', a subliniat vedeta Kanal D. Completarea a venit rapid din partea fiicei sale: