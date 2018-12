Răzvan Ciobanu a fost invitat la o bere în oraș. Creatorul de modă a explicat ce i s-a întâmplat în urma acestei ieșiri. Răzvan Ciobanu a fost plăcut surprins.

„Hmmm de fiecare dată când trag o concluzie (pe genul definitivă) viața ține musai să mă contrazică. Tocmai ce decisesem: „cavalerismul” a murit, sau cel puțin în zona mea ?!

Dar „my beautyful life” s-a gândit să mă contrazică, iar domnul din imaginea alăturată m-a invitat la o #bere, iar ca #plată eu trebuia să #zâmbesc hmmm, uitasem cum se face asta! #real că de jucat o jucam, în fiecare zi #?.

Și da, acum nu mai cred că așa zisul „cavalerism” a murit! A avut grijă de mine din prima secundă și până am plecat. Ba mai mult, a ținut musai să-i trimit mesaj că am ajuns cu bine la mine în pat.

El fiind la 40m de casa mea. Deci #wow #mulțumesc #gentleman #beautifulsoul #designermood ?! No way, #soulmood just a #man #haveagreatday„, a notat Răzvan Ciobanu pe contul său de socializare.

Citește și: INTERVIU | John Kruzel, expert de fact-checking la PolitiFact, despre manipularea prin media: „Știrile false mizează pe emoții și încearcă să elimine gândirea rațională prin provocare”