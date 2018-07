Experiența neplăcută a lui Nadine cu „o mare doamnă mondenă și bogată”. „Mi-a spus că nu vine gratuit, că de aia nu am banii ei”

Nadine s-a lovit de un răspuns halucinant din partea unei persoane mondene și cu bani. Vedeta a rugat-o pe femeia respectivă să stea de vorbă cu niște copii și să le împărtășească din experiența acumulată în lumea afacerilor.

„Am rugat o mare doamnă' mondenă și bogată și toată ziua la TV să vină la copiii mei din jud. Dâmbovița, prin asociația mea, și să îi învețe și pe ei câte puțin din lumea afacerilor în care ea activează. Am vrut să îi inspire pe copii să se vadă mai mult decât muncitori necalificați. Mi-a spus că nu vine gratuit pentru că informațiile ei sunt valoroase. I-am spus că sunt asociație non profit și că tot ce fac, fac gratis. Mi a spus că de aia nu am banii ei… pentru că fac gratis.

Păi … om bun, degeaba știi tot ce știi dacă nu dai mai departe. Degeaba tu pui friptură pe masă, datorită informațiilor pe care le ai, dacă ceilalți nu au și ei. TOȚI avem nevoie de calitatea vieții ca să nu ajungem ăa ne plângem de câți infractori avem pe lume. De aceea spun: Învață-i și pe alții din ce știi tu!! Lucrurile pe care le știi sunt valoroase. Dacă ești instalator, ce știi tu e valoros. Dacă ești manager de … ce știi are valoare.

Fii recunoscător că ai avut oportunitatea de a învăța și trâmbițează și altora ce știi. Vei aduna 100 de oameni și poate doar unul te va asculta, dar acel un om, reprezintă , de fapt, un neam. Aducă tot ce va aduce el pe lume se va bucura de informația de la tine, iar asta îi va duce neamul la evoluție. Dă mai departe ce știi, dă mai departe ce știi fără să te mai gândești. Dă cu bucurie (și vei primi). Te îmbrățișez ! ❤️ #zissifacut #arzisulcufacutul #educatie #evolutie #nadine #dreamboard #oameni”, a dezvăluit Nadine pe contul său de Facebook.

