Experiența neplăcută prin care a trecut Brigitte Sfăt. „Un domn cu un limbaj deocheat”

Fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase nu a avut parte de o zi tocmai bună. A vrut să meargă la un salon de înfrumusețare să-și pună gene, însă a trecut printr-o experiență care a dezamăgit-o.

„Cea mai proastă experiență pe care am putut să o am a fost astăzi, în drum spre salonul T….., unde încerc de 5 zile să îmi fac o întreținere la gene…. Luni la ora 18:00 am fost programată la genuțe, dar se pare că era o recepționeră nouă, care a uitat să mă scrie pe programator, atunci când am sunat și mi-a stabilit oră de întreținere?.

Ok, am zis să nu mă enervez, deși am condus 50 de minute din Pipera până la acest salon, și am renunțat și la o programare la medic, că na, frumusețea înainte de toate….

Astăzi, ora 18:00, ora la care am fost reprogramată, ce credeți?

Nu am putut intra pe strada salonului, deoarece un domn cu un limbaj deocheat a spus că anunța poliția dacă nu îi arăt buletinul că locuiesc acolo??‍♀️

Sunând la salon, să anunț că voi întârzia, ce credeți? Sosește soțul T… (proprietara salonului) , care după ce dă mână cu respectivul riveran' îmi spune: „Hai mă, da cu spatele, ce atâta vorba?”.

Mulțumesc salonului T… pentru minunatul fel în care am fost tratată în ultima săptămân[, deși nu am cerut niciodată o reducere, deși îmi aplic genu’e din 2013….??”, a povestit Brigitte Sfăt în mediul online.

