Experiențele prin care a trecut Claudia Ghițulescu pentru a rămâne însărcinată. “Am ieșit plângând”

Interpreta de muzică populară Claudia Ghițulescu este căsătorită și își dorește foarte mult copii. Artista a mers la numeroși medici și a trecut prin tot felul de experiențe în încercarea de a rămâne însărcinată.

Cântăreața de muzică populară a vorbit despre experiențele sale la medici în cadrul emisiunii Teo Show, pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D.

“Cred că acesta e visul fiecărei femei, să aibă copii. A trebuit să facă foarte multe investigații, dar foarte multe. Le-am făcut anul trecut și totul era ok. M-am dus la o doctoră pe care o știam foarte bine, dar nu știu de ce am avut ghinion. Și mi-a aruncat dosarul pe masă și mi-a spus ceva, nu am înțeles. I-am spus să îmi explice. Mi-a spus că e obosită. Mi-a spus că trebuie să fac fertilizare in vitro. M-a luat foarte tare…

Și cu chestia asta trebuie să te pregătească, nu îți spune așa brusc. Oricum eu am teamă de doctori, de durere. Nu mă mai pot controla, devin foarte emotivă. Mi-e foarte frică de doctori. M-am adus a doua oară la doamna doctor și am ieșit plângând. Mi-a spus că nu poate să îmi facă o analiză pentru că am o problemă.

Am căutat alt doctor. Acesta mi-a spus că am endometrioză. Am plecat plângând de acolo iar. Am mers apoi la o altă doctoră care mi-a spus că nu am nimic, că am un chist, îl operăm și gata. Am fost la vreo zece doctori în total. Diagnosticul nu a coinchis deloc…

… În sufletul meu știam că sunt bine. Nu sunt ușoare investigațiile astea. Și costă…”, a povestit Claudia Ghițulescu.

“În fiecare lună cred că mă duceam la câte un doctor. la șase luni îmi fac analizele… O prietenă de la Fundeni s-a uitat pe analize și mi-a zis că am anemie și nu am cum să fac copii. Nu am fier. Mi-am făcut analizele iar și mi s-a descoperit o mare lipsă de fier…

… E o chestie intimă să o vorbești la televizor. Uneori doctorii nu te iau în seamă. De o lună iau fiole de fier. Sunt alt om… În ianuarie am fost în Ierusalim. Acum două săptămâni am fost la Arsenie Boca. Am zis Doamne, ajută-mă să fie bine”, a mai spus ea.

