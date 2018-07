Pe culoar, însă, Cristinei i s-a făcut rău brusc din cauza oboselii și epuizării de care se plângea și a leșinat în brațele designerului.

A fost dusă repede în camera de protocol, o ambulanța a fost chemată la fața locului, însă situația s-a agravat în acelmoment. După ce Cătălin a fost chemat să-și mute mașina, medicul și asistenta au simulat decesul Cristinei, care a fost întinsă pe targă, acoperită cu un cearșaf alb stropit cu câteva picături de vopsea roșie.

În momentul în care s-a întors, designerul, cuprins de panică, a fost la un pas de atac de cord în momentul în care a văzut-o pe Cristina Mihaela Dorobanțu acoperită cu cearșaful și dusă cu targa în ambulanța. Am fost la un pas să mă ducă pe mine la spital. Am simțit o acută durere în inimă. Nu mi-am dat seama ce se petrece, de ce nu i se acordă primul ajutor. Când am văzut-o întinsă pe targă și acoperită cu cearșaf m-am panicat. Am crezut pentru o clipă ca s-a întâmplat o tragedie', spune designerul.

Cristina Mihaela a acceptat propunerea echipei de a fi parte a acestei farse și și-a demonstrat astfel și calitățile actoricești. Mi-am testat talentele actoricești la această farsă. Catalin m-a crezut imediat când m-am plâns de oboseală. Probabil este obișnuit ca multe domnișoare să-i leșine în brațe, așa că inițial nu s-a panicat. Noi am avut grijă să nu aibă telefonul la el, a fost chemată salvarea, iar ulterior a început nebunia. A fost cu siguranță o farsă de care își va aduce aminte', declară Cristina Mihaela.

