Feli a postat pe contul de socializare o poză în care este sărutată de iubitul ei. Imaginea care i-a cucerit pe internauții vedetei a fost însoțită de o declarație de iubire.

Im lucky Im in love with my best friend (n.r.: Sunt atât de norocoasă că sunt îndrăgostită de cel mai bun prieten). ?❤️ #eusuntfeli #bunadeiubit #lumeaemarefamiliaeuna #soarelesiluna' este mesajul scris de artistă. Comentariile din partea fanilor au curs lanț.

Imediat ce a născut, la începutul lunii decembrie, Feli Donose a postat pe contul de socializare un mesaj, pentru cei care o urmăresc și i-au trimis sute de mesaje, după ce aceasta a devenit mamă pentru prima oară. Artista a ținut să precizeze că vrea să facă ordine în cămara inimii.

