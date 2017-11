Feli, repetiții maraton pentru lansarea primului album. În copilărie își dorea să fie ca Mădălina Manole

Feli se pregătește de lansarea primului său album. Artista și-a amintit că, în copilărie, își dorea să fie ca regretata Mădălina Manole.

În ultimele zece luni, Feli, care a dus-o foarte greu la începuturile ei în muzică, și-a petrecut mare parte din timp în studiouri. A scris și a compus peste zeci de piese din care șapte se vor regăsi pe noul album, Eu sunt Feli, care se va lansa pe 14 noiembrie.

“Eu sunt Feli adună toată bucuria mea de a face muzică, parte din experiențele din viața mea care m-au făcut să creez și să transpun emoții de tot felul prin muzică și vers. Surprinde toate cele trei lațuri pe care le-am descoperit în drumul meu spre muzică și care alcătuiesc femeia care sunt astăzi-Feli-copilul, Feli cea senzuală, conștientă de atuurile sale și Feli cea puternică pe care recent am descoperit-o și de care tare mândră sunt. Aș îndrăzni să spun că reprezintă femeia modernă, femeia asumată, cu slăbiciuni și defecte, mamă sau femeie de carieră, pentru că noi, femeile, avem resurse inepuizabile în orice situația de viață ne-am afla”, declară Feli.

În aproape 100 de ore adunate în ultimele trei săptămâni, Feli și trupa ei au repetat intens pentru lansarea primului ei album. “Mi-am adunat toate forțele să pot să fac față programului de repetiții. E obositor din punct de vedere fizic uneori, dar înălțator pentru suflet pentru că îmi aduc visul la realitate. Ca să fiu bine fizic fac tot posibilul să aplic în viață mea tot ce mi-ar recomanda un nutriționist, și anume să mă hidratez și încerc să mănânc sănătos că să pot să am energie pentru că vreau să fiu în cea mai bună formă la concertul de lansare a primului meu album. Wow! Chiar se întâmplă!”, mărturisește Feli.

Feli, care a vorbit la un moment dat despre relația specială pe care o are cu Smiley, iubește muzica de când era copil. Își amintește de sâmbetele în care se strângea cu frații și părinții ei în bucătărie și cântau împreună în timp ce mama făcea cele mai bune torturi din Univers! În drumul ei spre muzică, Feli și-a luat experiențele vieții din orașe din țaăa și nu numai, unde cu un optimism și o sete de a-și compune și cânta versurile “lumii intregi”, ziua muncea, iar seara și-o petrecea în studio făcând ceea ce iubește mai mult.

“Mereu am mers după inimă. Încotro m-a îndreptat am mers cu capul sus și cu bucurie. Pentru mine, pentru muzică, am plecat de la a fi angajată într-o fabrică de piele, până la agent de vânzări, barman, ospătar (și am o listă destul de lungă de care îmi amintesc cu mândrie), până la ziua în care am simțit că e timpul să mă opresc la artă și atât. Astăzi cânt, compun muzică, scriu poezii și mă bucur de Feli de acum. Când eram mică, îmi amintesc cum cântam în față oglinzii din baie și îmi imaginam că într-o zi o să cânt în fața atâtor oameni pe un stadion de fotbal piesele Mădălinei Manole pentru că îmi doream că atunci când voi fi mare să fiu la fel de frumoasă și talentată că ea”, adaugă artista.

Peste ani, a devenit din Feli copil, Feli femeia independența și asta cu mult curaj și “peste noapte”: “Mi-am luat viața în mâini, visul într-o geantă și am plecat la drum cu bucurie înspre unde simțeam că îmi e locul. Am înțeles demult că dacă îți dorești tare un lucru, se va întâmpla așa cum ți-ai proiectat. Eu m-am visat pe scenă de când mă stiu”, povestește emoționată Feli.