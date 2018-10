Femeile care l-au bătut pe designerul Stephan Pelger au ajuns la închisoare. „Am stat față în față cu ele”

Stephan Pelger a fost bătut de două femei şi jefuit pe o stradă din Cannes. Celebrul designer s-a ales cu răni groaznice în urma incidentului.

Agresoarele lui Stephan Pelger au ajuns pe mâna justiției. Incidentul din luna august a fost încadrat la tentativă de omor și tâlhărie. Designerul a explicat, pentru perfecte.ro, cum a decurs procesul, care s-a încheiat, și cum a fost întâlnirea cu agresoarele sale.

„Au fost judecate, au fost închise, însă acum mai urmează două procese. Unul este procesul pentru malpraxis de la spitalul din Nisa și procesul civil, în februarie, pentru daune. Nu vreau să mă îmbogățesc sub nicio formă în urma acestui eveniment, însă nici să ies în pierdere nu vreau.

De aceea am cerut daune. Am cheltuit foarte mulți bani pe aceste procese. Am zburat în ultimele săptămâni de 22 de ori de la București la Cannes”, a declarat Stephan Pelger.



„Am fost nevoit să merg la fiecare înfățișare. Ajungeam dimineața la București și mă suna avocata să mă urc din nou în avion cu destinația Cannes. Am stat față în față cu ele, ca în filme. Ele erau în spatele unui perete de oglinzi, cu cătușe la mâini. Au fost judecate pentru tentativă de omor, un delict grav”, a mai spus designerul.

