Fetița lui Vladimir Drăghia s-a îmbolnăvit. „Am stat toată ziua împreună în…”

Actorul Vladimir Drăghia este căsătorit cu Alice Cavaleru din vara acestui an. Cei doi au împreună o fetiță minunată, care se numește Zora. Zilele acestea, micuța nu se simte foarte bine. Aceasta a făcut-o otită, după cum a anunțat Vladimir Drăghia în mediul online.

„Zorilă are otită si am stat toată ziua împreună în casă. Este una dintre cele mai frumoase zile petrecute împreună. Poza este de zilele trecute, probabil chiar de când făcea otita. :-) Cam atât. Voiam doar să va spun că am avut o zi remarcabilă. :-)”, este mesajul transmis de Vladimir Drăghia pe rețelele de socializare.

