Chiar dacă îi place să fie în pas cu moda și are un dressing impresionant, lui Karmen îi place să creadă că nu este totuși un fashion victim și că nu se orientează mereu după trend-uri.

„Nu aleg articolele vestimentare în funcție de ce vreau să arăt, ci în funcție de gust și de mood-ul pe care îl am în momentul în care fac alegerea. Sunt zile în care mă trezesc și zic că vreau să fiu nemachiată, să-mi pun o pereche de ochelari, niște pantaloni de trening foarte largi și să fiu lejeră sau zile în care mă trezesc și, deși nu am vreun eveniment, îmi pun tocuri și mă îmbrac foarte wow. E doar de starea pe care o am în ziua respectivă', ne-a spus Karmen.

„Depinde foarte mult de locul unde merg. Dacă am un eveniment bineînțeles că cer părerea stilistei mele, dacă nu atunci merg pe instinct și dacă nu e o alegere foarte importantă, mă îmbrac după cum simt'.

Karmen, fiica lui Adrian Minune, a fost la un pas să dea la Facultatea de Design

Totuși, această pasiune pentru haine a făcut-o pe fiica lui Adrian Minune să stea în dubii atunci când se gândea la viitorul ei. Așa se face că, în momentul în care trebuia să aleagă ce facultate să urmeze, Karmen a oscilat între cursuri despre fashion și cele despre actorie, optând pentru cea de-a doua variantă.

„Când a trebuit să fac alegerea pentru facultate, ai să râzi, dar m-am gândit să fac ceva legat de fashion, însă sunt foarte multe femei care fac asta, plus că pasiunea mea pentru muzică nu o să mă lase niciodată să mă duc în altă zonă. Sunt genul de persoană care dacă se implică în ceva, o face 100% și am zis că nu vreau să fac chestia asta cu hainele doar așa ca o nebunie, ci mai bine mă axez pe muzică unde știu că pot să dau tot', ne-a mai declarat Carmen Simionescu.

VIDEO: Cosmin Nistor / FOTO: Dumitru Angelescu