Fiica lui Anghel Iordănescu se confesează. Declarații despre viața ei | FOTO

Antrenorul Anghel Iordănescu, unul dintre reprezentanții generației de aur a fotbalului românesc, are o fiică, Maria, care are 22 de ani.

Maria este o tânără foarte frumoasă, care are planuri mari de viitor. Fiica lui Anghel Iordănescu s-a confesat la emisiunea Star matinal, de la Antena Stars.

“Emoții nu pot spune că am, am mai mult stres și oboseală. sunt într-o perioadă în care am foarte multe pe cap. Tocmai am terminat licența și sunt mândră de mine că am terminat într-un timp foarte scurt. M-am axat mai mult pe examene pentru a nu avea nicio restanță. Săptămâna viitoare urmează să particip la festivitatea de absolvire. Apoi plec câteva zile la Roma, și după ce mă întorc o să susțin lucrarea de licență…

Îmi doresc să fac televiziune, am terminat IMA, acolo mi-am descoperit pasiunea. Mi-a plăcut foarte mult”, a spus ea.

Maria a vorbit și despre relația cu tatăl ei, afirmând că acesta nu se bagă niciodată în relațiile ei de iubire.

“Tata e un familist convins. Relația noastră e foarte apropiată. Întotdeauna mă sfătuiesc cu el. Nu e sever, e un tată foarte deschis, cu care poți să vorbești. E mult mai prezent în viața noastră pentru că acum s-a lăsat de fotbal…

Lumea te privește total diferit și atunci când aude numele tău este foarte atent la ce faci. Te judecă… Acesta este cel mai mare dezavantaj…

… Timp de iubit nu pot spune că nu am, dar mă axez foarte tare pe ceea ce am de făcut în momentul de față. Vreau să îmi construiesc cariera la care am fixat. O relație va fi atunci când va vrea Dumnezeu. tata mi-a cunoscut unul dintre prieteni. tata are foarte multă încredere în mine. Îi povestesc mamei, știe absolut tot. tata află de la mama sau îi spun eu, dar niciodată nu se bagă în relațiile mele”, a afirmat Maria Iordănescu.

