Chiar dacă este o elevă care învață foarte bine, Ioana se declară dezamăgită de învățământul românesc, într-o postare pe blogul său: „Dezgustul pe care mi l-a provocat sistemul de învățământ în ăștia 10 ani nu-l pot șterge cu buretele doar pentru că mi se zice că va fi mai bine pe viitor'”. E ca și când ai sparge o vază și apoi ți-ai cere scuze de la ea: n-o să se repare niciodată', scrie tânăra, care mărturisește că și-a descoperit pasiunea pentru scris de mai mulți ani.

Mândru nevoie mare de o asemenea fiică, deputatul Robert Turcescu a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook: „18 ani, azi! Sînt tare mîndru de ea, Ioana mea a crescut frumos și are un suflet mare și bun. Cum și cînd au trecut anii nu mă întreb pentru că am fost împreună tot timpul, dansînd pe melodia noastră, „I don’t want to miss a thing” (Aerosmith n.r.). Și așa a fost, și așa va fi… La mulți ani minunați, Yoyo, te iubesc!”, a scris Turcescu.

