Fiul lui Marcel Pavel, victima hoților. “Am schimbat yala”

Sasha, fiul mijlociu al cântărețului Marcel Pavel, a fost jefuit. Acesta a mers la un restaurant cu prietena lui, iar când au ieșit de acolo au avut parte de un șoc: mașina fusese vandalizată.

“El nu șofează, nu are mașină. Prietena lui are mașină. M-a sunat pe mine pe la miezul nopții. Au stat la un suc la un restaurant și când s-au întors au găsit geamul de la ușa din spate spart. I-a furat ghizdanul fiului meu, unde avea cheile de la casă. deja am schimbat yala, broasca, tot.

Avea și buletinul, l-a declarat nul imediat. M-a sunat pe mine și l-am întrebat dacă trebuie să vin acolo, dar mi-a zis că nu este cazul, că a chemat poliția. Nu lăsați lucruri la vedere în mașină, dragii mei. Erau fumurii geamurile, ori l-au urmărit, ori…

Dacă o să-i aflăm, o să discutăm cu ei normal. Sunt camere probabil în zona respectivă, care pot divulga autorul. Poliția a făcut o anchetă acolo. Mi-a spus Sasha că pe cameră se vede. E urât, e un sentiment aiurea”, a povestit Marcel Pavel la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

Marcel Pavel s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi din Moscova. Cuplul are trei copii. Cei doi băieți, Sasha și Richard, sunt amândoi interesați de oportunitatea unei cariere muzicale. În 2013, Violeta i-a dăruit și o fetiță, care a primit două nume Ioana și Iuvenalia, după bunicul ei din partea mamei.

