Posesorul uneia dintre cele mai cunoscute voci din eterul și televiziunea românească, întâlnită în zeci de spoturi și campanii publicitare, Flaviu este mândru de cariera sa de rocker cu patalama, „școlit” în zeci de concerte. „Primul spectacol muzical pe care l-am văzut a fost acasă, la Deva, prin ’81, faimosul Cenaclu Flacăra, aveam în jur de 13 ani. Am ascultat Poesis și Iris cu Minculescu. Apoi, la câteva luni după, Metropol Grup. A fost anul când am ascultat prima oară AC/DC, albumul „Dirty Deeds Done Dirt Cheap”, iar în anul următor, |Back in Black”. De atunci, nu a trecut o zi din viața mea fără să ascult măcar o piesă AC/DC”, ne-a povestit împătimitul rocker.

Evident, pasiunea pentru trupa australiană l-a împins să meargă și la concertele AC/DC. Cel susținut de frații Angus și Malcolm Young & Co. în 2009, la Viena, se numără printre favoritele lui, aproape la egalitate cu cel susținut de Peter Gabriel la București.

Flaviu ne-a povestit despre botezul lui muzical și primii pași în lumea rockerilor. „Prima colaborare muzicală a fost cu Eugen Mihăescu, el m-a invitat să recit alături de Krypton. Apoi, au venit, pe rând, mai multe, am participat la proiecte concertistice frumoase. Ar fi loc de un album care să conțină toate materialele înregistrate alături de toți cei alături de care am apărut pe scenă și în studio”, crede actorul, absolvent al Academiei de Teatru din Târgu Mureș. „Și ar mai fi loc de un audiobook cu poeziile lui Florin Dumitrescu, autorul multor texte Sarmalele reci, Direcția 5, Pasărea Rock, asta mi-ar plăcea la nebunie, de asemenea, îmi doresc să pun în scenă un musical, o nouă operă rock. Cred că piața de la noi e pregătită pentru tipul asta de spectacol”, a completat el.

Flaviu (49 de ani, FOTO centru) le-a plăcut pe toate vedetele rock cu care a lucrat și, la rându-i, s-a făcut plăcut de ele. „M-am simțit bine alături de toți cei cu care am colaborat – Mircea Baniciu, Kappl și Țăndărică, Eugen Mihăescu (Krypton, Nimic Întâmplător, Alexandra Ușurelu & Bobby Stoica, Sarmalele Reci, Mircea Rusu Band) și sunt un om mulțumit, fiindcă am bilete în primul rând la cele mai frumoase spectacole din lume, ale colegilor mei de la teatru, ale muzicienilor. Diferența între a fi pe scena teatrului și cea a unui concert? Nu e nici o diferență pentru mine. Controlez totul cu simțurile, meseria mea e singurul lucru la care mă pricep”, spune plin de încredere actorul-cântăreț.

Flaviu va fi prezent în acest weekend (sâmbătă, 8 septembrie) pe Cluj Arena, „într-un show complex, alături de prietenii mei, Maia Morgenstern, Vlad Rădescu, fostul meu profesor, Eugenia Șerban, Claudiu Trandafir și alți vreo 20 pe care nu-i voi numi, dar pe care îi voi îmbrățișa la repetiții, ca să mă ierte”.

