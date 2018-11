„Am fost profesor de limba engleză la o școală primară din Cluj-Napoca, iar salariul era cât jumătate de chirie”, ne-a vorbit solistul despre perioada în care se plimba cu catalogul la subraț. Nu a purtat nici atunci, cum nu o face nici acum, costum și cravată, din contră, se îmbrăca tinerește și avea plete! Probabil așa a luat prima bilă neagră de la colegi. A doua a venit din pricina modului său de predare.

„Colegii de catedră m-au pârât, inspectorul a zis că am ceva talent, dar nu respect programa, i-am zis că-i proastă și învechită, iar el mi-a zis că mă paște o sancțiune”

„Am prins, în urma unui concurs, un post la cea mai mare școală generală din Cluj. Se lucra aproape în 3 schimburi. Eu, începător, aveam ore de la 7.00 dimineața, iar ultima, la 18! Aveam 21 de ani și voiam să învăț meserie. Am ajuns diriginte, însă modelul meu de a-i învăța engleză pe copii, ajutat de chitară, nu corespundea metodologiei. Colegii de catedră m-au pârât, inspectorul a zis că am ceva talent, dar nu respect programa, i-am zis că-i proastă și învechită, iar el mi-a zis că mă paște o sancțiune. Aveam 23 de ani, conștientizam că nimic nu e ușor în viață și că așa învăț. Pe toate celelalte proiecte pe care am vrut să le dezvolt mi le-au respins, că nu dobândisem gradul 2, că trebuia să mai aștept niște ani. Ani în care mă ajutam financiar din meditații, însă fără să-mi iau vreo casă”, ne-a povestit Flavius, acum în vârstă de 44 de ani.

Flavius Buzilă: „Ministrul a zis că suntem iresponsabili, că profesorii trebuie să-și facă meseria din vocație, nu pentru bani. Atunci am scris un cântec-protest”

Flavius „a închis” catalogul și a făcut reconversie profesională după o grevă a profesorilor, care a coincis și cu primul său succes muzical. „Am ieșit în stradă, noi aștia mai tineri, doar noi. Ministrul a zis că suntem iresponsabili, că profesorii trebuie să-și facă meseria din vocație, nu pentru bani. Atunci am scris un cântec-protest, care se numea «Ai carte, au parte», am fost cu el la radio. La Cluj melodia devenise hit. Sindicatul a zis că vrea ca piesa mea să fie imn, dar că trebuie să ne întoarcem la clase, că nu sunt bani pentru educație”, își aduce aminte de momentul afirmării sale solistul.

A reușit performanță să-i transforme în colegi de trupă pe Cristi Minculescu, Dan Bittman, Mircea Baniciu și Călin Goia

Azi, Flavius se mândrește cu alte realizări. De exemplu, el se află în spatele evenimentelor de la Sibiu și București „100 pentru România”, un spectacol în care a reușit să reunească pe scenă 100 de nume mari din muzică, printre care Cristi Minculescu, Dan Bittman, Mircea Baniciu, Călin Goia, Cornel Ilie (Vunk), Roman Iagupov (Zdob și Zdub) sau Adrian Despot. Un eveniment pe care-l va reedita, pe 28 noiembrie, la Cluj Napoca.

În afara scenei muzicale, Flavius a făcut proiecte de promovare a Clujului universitar și a unor lăcașe de cult din Bistrița.

