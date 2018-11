Recent, Misha a scris următoarele mesaje pe Facebook: „Oamenii nu abandonează oamenii pe care îi iubesc, abandonează oamenii pe care îi foloseau', 'Este atât de frustrant să știi cât de fals este cineva, dar totuși toată lumea îl iubește pentru că făcut un spectacol bun”.

Totuși, în acest context, Misha și Connect-R susțin că încă se află în relații bune, având în vedere că au de crescut o fetiță. Astfel, Misha s-a supărat foarte tare după ce au apărut mai multe zvonuri că și-ar căuta o bonă pentru Maya, potrivit Spynews.

„Am văzut în ultimul timp numai, hai să nu zic mizerii, pentru că e un cuvânt urât. Am văzut foarte multe articole nefondate în ultimul timp pe internet și da… e o prostie. Scria că mi-aș dori o bonă, iar eu nu am declarat niciodată așa ceva. Nu îmi doresc nicio bonă. Mă descurc așa cum pot, sunt ok, chiar nu am nevoie de bonă”, susținea Misha.

