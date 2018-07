Fuego, 20 de ani de actorie

„20 de ani! Ce înseamnă oare o perioadă atât de mare de timp? Pentru mine, enorm, fiind toată cariera mea artistică, toate bucuriile și dezamăgirile vieții de artist. Fix atâta vreme a trecut de când am absolvit, în anul 1998, Facultatea de Teatru, clasa profesor Adriana Piteșteanu. Nu puteam rata o mică reuniune a clasei de atunci, câți suntem pe-aproape. Mare bucurie să ne revedem, să depănăm amintiri, să observăm cum anii și-au pus amprenta pe noi.

Alături ne-a stat și minunata profesoară, pedagog excepțional de teatru, doamna Adriana Piteșteanu, cea care ne-a călăuzit pașii cu duritatea sa și care, în 2013, a regizat spectacolul meu de teatru din opera poetului Grigore Vieru – TESTAMENT.

Am studiat actoria și chiar dacă n-am urmat această profesie, muzica fiind mereu dragostea mea, acei ani au avut o importanță majoră, învățând tot ce am aplicat în parcursul meu muzical. Colegii mei, minunați ca și-atunci, și-au reamintit ce frumoasă ne era viața, câte am trăit și învățat împreună și cum fiecare dintre noi, la un moment dat, ne raportăm la acea perioadă. Sunt fericit că i-am revăzut și mândru că am fost o promoție atât de specială! Despre asta, muzică, carieră, despre ultimii mei 10 ani povestesc azi, în direct, de la ora 15.00, la PRO TV, în emisiunea LA MĂRUȚĂ!”