Gest emoționant, Paul Surugiu-Fuego a renunțat la concerte în zilele de Paște pentru o minivacanță acasă, în orașul său natal, Turda, unde îl așteaptă bunica și mama. Nu le-a mai văzut de 6 luni.

Artist într-un perpetuu turneu, Paul Surugiu-Fuego a obosit să alerge dintr-un oraș într-altul și și-a luat concediu din propria sa activitate, primul după două lungi turnee ce s-au scurs unul după altul, în întreaga țară și apoi Statele Unite și Canada.

”Am plecat la Turda, acolo voi petrece Paștele. Nu mi-am mai văzut mama și bunica de aproape jumătate de an, le-am promis că voi ajunge pe acasă”, povestește artistul abia întors de peste Ocean, unde a străbătut în două luni zeci de mii de kilometri între cele mai importante metropole, la principalele comunități de vorbitori de limba română.

”Ultima data am ajuns la Turda cu ocazia turneului ”Testament”, la jumătatea anului trecut. Atunci am mâncat ultima data acasă. Mă așteaptă mama cu urzici, o cură de primăvară e binevenită. În plus abia aștept să reîntâlnesc oameni dragi ce mi-au marcat copilăria, mai ales profesorii mei”, adaugă artistul al cărui spectacol sus amintit, de teatru muzică și poezie, dedicat marelui poet Grigore Vieru, a fost recompensat cu multe distincții pentru interpretare și concept.

