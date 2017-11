Fuego, mesaj pentru Bubulina. Cine este femeia căreia i-a făcut cele mai tari declarații

Fuego a transmis un mesaj mai mult decât emoționant pentru una dintre cele mai importante persoane din viața sa.

Fuego, care și-a aniversat ziua de naștere în luna august a acestui an, este unul dintre cei mai populari artiști de la noi din țară.

Fuego, care pictează și vinde tablourile în scopuri caritabile, și-a sărbătorit duminică, 12 noiembrie bunica, pe care o alintă Bubulina.

„Astăzi este ziua bunicii mele! Bubulina cea dragă n-are Facebook, dar are o vecină care-i va citi sigur vorbele mele!

E o binecuvântare faptul că ne putem bucura de ea și vă spun, dragii mei, are atâta voință și frumusețe în suflet încât eu mă fac de fiecare data și mai mic în fața ei!

Mi-a oferit lecții esențiale în viață, fiind un model pentru copiii săi și pentru nepoți, reușind, de una singură, rămânând văduvă la 40 de ani, să făurească lumi întregi pentru noi!

Simplu nu i-a fost și nici nu-i este, dar puterea sa de a răsturna munții este poate lucrul ce o descrie cel mai bine.

De umor nu mai vorbesc! Este o întreagă enciclopedie a hazului, iar eu, dacă am cât de cât talent actoricesc, l-am moștenit de la ea!

Îți mulțumesc, Bubulina, că ești, că-mi faci zilele mai luminate când te știu, că mă înveselești cu vocea ta, că te rogi pentru mine, că mă iubești, că te am! Să ne trăiască bunicii!”, a spus Fuego despre bunica sa.