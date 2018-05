Gabriel Constantin e prieten cu fosta soție a lui Donald Trump, președintele Statelor Unite! Ivana Trump, care în prezent este o importantă femeie de afaceri, îl are în grupul său de amici pe actorul despre care Libertatea a scris recent că este singurul român selecționat de National Geographic pentru a juca în serialul de mare succes “Geniul. Picasso”, alături de Antonio Banderas.

Gabriel și Ivana s-au întâlnit în mai multe rânduri în vacanțe, una dintre aceste întâlniri fiind surprinsă într-o fotografie făcută la Nikki Beach, în Marrakech, Maroc. Cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul unui prieten comun. Într-o altă imagine, Gabriel și Ivana apar dansând veseli la o petrecere, alături de gașca lor de prieteni.

Ivana a devenit doamna Trump pe 7 aprilie 1977, într-o fastuoasă nuntă mondenă. Apoi, cei doi soți au devenit figuri populare în societatea new yorkeză a anilor 1980. Au lucrat împreună la mai multe proiecte, inclusiv construcția Grand Hyatt Hotel, Trump Taj Mahal Casino Resort din Atlantic City, New Jersey și Turnul Trump de pe Fifth Avenue din Manhattan. Au împreună trei copii: Donald John jr (născut pe 31 decembrie 1977), Ivanka Marie (născută pe 30 octombrie 1981) și Eric Fredrick (născut pe 6 ianuarie 1984).

Ivana a avut un rol major în Trump Organization. Ea a devenit vicepreședinte al companiei și a fost responsabilă cu designul interior. După aceea, soțul ei a numit-o la conducerea hotelului și cazinoului Trump Castle, în calitate de președinte. Ivana a devenit cetățean american naturalizat în 1988, în timp ce era căsătorită cu Donald Trump.

Divorțul celor doi, intens mediatizat, a fost pronunțat în 1992. Deși aranjamentul nu a fost făcut public, se zvonește că Ivana ar fi primit 20 de milioane de dolari, domeniul de 14 milioane de dolari al familiei din Connecticut, o alocație de 5 milioane de dolari pentru locuință, o pensie alimentară anuală de 350.000 de dolari, precum și 49% din domeniul Mar-a-Lago, casa familiei din Palm Beach, Florida, care servește pe post de club privat pentru elita din zonă.

Actorul Gabriel Constantin s-a născut la Ploiești, în ianuarie 1975. S-a antrenat din copilărie pentru a deveni dansator profesionist de dansuri de societate și latino-americane, câștigând numeroase concursuri naționale și internaționale. Pasionat de actorie, în copilărie a avut o apariție în “Dreptate în lanțuri”, filmul lui Dan Pița. În 2008 a fost distribuit de Nae Caranfil în spotul de promovare “Drive Another Day” pentru TIFF, în care joacă rolul lui James Bond.

Pentru că și-a dorit o carieră de actor, s-a înscris la Royal Academy of Dramatic Art, apoi la Arts Ed London, pe care a absolvit-o în 2011. În perioada studenției a jucat teatru, a avut apariții în filme și seriale de televiziune în Marea Britanie. A revenit în România când Nae Caranfil i-a oferit un rol în “Closer to the Moon” și când Gheorghe Preda l-a solicitat pentru scurtmetrajul “Forma inimii în praf”. Acestea sunt singurele proiecte românești notabile ale lui Gabriel.

Activitatea sa este de actor full time, în mare parte la Londra, unde s-a stabilit în anul 2009, când a plecat acolo să studieze. “De obicei, fac roluri mici în producții mari și roluri mari în producții mici”, a declarat actorul exclusiv pentru Libertatea.

Gabriel vine în țară destul de rar (cam de două, trei ori pe an) și stă puțin. Spune că i-ar plăcea să facă filme românești, dar s-a resemnat, fiindcă știe că acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

