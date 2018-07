Artistul a trecut prin momente cumplite în urmă cu trei ani. Puțini au fost cei care-i mai dădeau vreo șansă să se recupereze, după stopul cardio-respirator suferit în sala de sport a unui hotel din Capitală. Chiar și el a declarat că… a ajuns “dincolo" și că și-a văzut tatăl, care decedase de mai mulți ani.

Însă… cântărețul nu doar că a renăscut, dar s-a însurat și s-a schimbat radical! Gabriel Cotabiță ține azi pasul cu soția sa mai tânără cu 30 de ani, de care pare foarte îndrăgostit, și pe care a cunoscut-o pe Facebook. Artistul merge lunar la saloane de înfrumusețare, pentru a se vopsi. Nuanța aleasă e una tinerească, asemănătoare celei pe care o avea în urmă cu câteva zeci de ani.

Mai mult, Gabriel își înnoiește destul de des garderoba, în special cu haine tinerești, pe care i le alege soția lui. Iar la evenimente speciale, artistul apelează la designeri cunoscuți. Nu de alta, dar trebuie să fie la înălțimea partenerei sale de viață.

Are câteva kilograme în plus, de care nu prea reușește să scape…

Pentru Gabriel Cotabiță, singura problemă ar fi lupta cu kilogramele. El s-a îngrășat vizibil în ultimii ani, ceea ce nu-i recomandat, date fiind problemele de sănătate pe care le-a avut. În plus, se află în continuare sub tratament medical și nu are voie să facă mult efort. Așa se face că mersul la sală este exclus, deși i-ar fi necesar, ca să-și recapete silueta și să fie la fel de subțire ca Alina, nevasta lui.

EXCLUSIV/ Dealerii le-au păcălit pe vedete și le-au vândut droguri "botezate": paracetamol + cofeină + cocaină!