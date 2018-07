Gabriela Cristea, emoționată. “Îmi dau și lacrimile când mă gândesc la asta”

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a vorbit despre fiica sa, Victoria, la TV. Vedeta, care este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, a mărturisit că i se pare că timpul trece mult prea repede.

“Acum în perioada aceasta e foarte guralivă, energică, mă întreb unde e bebelușul acela care nu făcea nimic. Mi se pare că trec foarte repede aceste momente. Îmi dau și lacrimile când mă gândesc la asta”, a afirmat Gabriela Cristea.

Prezentatoarea de televiziune a vorbit și despre experiența pe care a trăit-o cu fiica ei la mare, unde a fost de curând.

“I-a plăcut foarte mult, am ținut în mod deosebit să îi placă apa, pentru că eu nu știu să înot, nici acum matură. Eu de la o lună, am pus-o în cădiță cu colăcel, mi-am dorit mult să îi placă apa, am vrut să nu aibă această temere, ea de atunci a făcut aproape în fiecare zi băiță cu colăcelul. Îi spuneam că mergem la spa”, a explicat ea Gabriela Cristea la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.

