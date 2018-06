Gabriela Cristea i-a făcut cont pe Facebook fiicei sale. A stârnit furtună printre internauții

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și-a anunțat prietenii din mediul virtual că fiica sa și a lui Tavi Clonda, Bella Victoria Margot, are cont de Facebook.

“Victoria vă invită pe pagina ei oficială și să o onorați cu un like. #bellavictoriamargot ??”, este mesajul postat de vedetă pe pagina sa de socializare.



Reacțiile fanilor nu au fost tocmai bune, mulți transmițându-i Gabrielei Cristea că nu înțeleg de ce are nevoie fiica sa, Victoria, care nu are nici măcar un an, de un cont pe o rețea de socializare.

“Ai cam luat-o razna de tot, ești dependentă de site-uri de socializare și să fiți ridicați în slăvi. E un copil ca oricare copil și atât! Și e și ilegal să aibă un copil cont pe Facebook”. “Vă admir mult, dar totuși nu ar trebui să o mai lăsați să crească pentru a spune dacă vrea să fie atât de expusă?”, “Pentru ce are nevoie cea mică de o pagină de Facebook?”, “Credeți că e bine să afișați un copil pe rețelele de socializare?”, sunt mesajele primite de Gabriela Cristea în mediul online.

Gabriela Cristea este prezentă pe micile ecrane de foarte mulți ani. A prezentat numeroase emisiuni la diverse posturi de televiziune. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care o are pe Victoria.