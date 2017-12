Gabriela Cristea își amintește despre începuturile ei în televiziune. Prima apariție, la 12 ani

Gabriela Cristea este prezentă pe micile ecrane din țara noastră încă de pe vremea când era doar o copilă.

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a devenit mămică pentru prima oară în luna septembrie a acestui an, este una dintre moderatoarele cu ștate vechi la TV.

Gabriela Cristea, care s-a mutat de curând în casă nouă cu partenerul ei de viață, Tavi Clonda, a oferit un detaliu mai puțin știut din cariera ei, și anume a dezvăluit când a avut prima apariție la TV. Se întâmpla cu mulți ani în urmă, când gabriela Cristea avea în jur de 12 ani.

„Eu am început să lucrez în TVR de când aveam vreo 10-12 ani, pentru că am făcut coregrafie și eram invitați acolo la tot felul de filmări, am fost și la Cântarea României …

Chiar prima filmare, de la vârsta aceea, nu mi-o amintesc. În schimb, prima apariție în fața camerei de filmat, în postura de prezentator, mi-o amintesc foarte bine. Aveam vreo 19 ani, eram tare, tare emoționată și încercam să mă concentrez foarte tare și știu că m-am descurcat foarte bine, în ciuda emoțiilor”, spunea Gabrilea Cristea într-un interviu.