Liviu Vârciu a amânat filmările unei noi producții a Antenei 1, care ar fi trebuit să aibă loc în același weekend în care a organziat și botezul micuței Anastasia. Astfel, colegii de platou ai vedetei nu numai că au intrat într-o plăcută minivacanță ”dictată” de creștinarea micuței, dar se vor afla printre invitații vedetei de televiziune la petrecerea de creștinare a Anastasiei.

Petrecerea de botez a fetiței lui Liviu Vârciu are loc sâmbătă seară, într-un local de lux din Capitală. De la petrecere nu vor lipsi lăutarii, pentru că, așa cum a zis artistul, „botez fără lăutari nu există”. „Vine Cristi Nucă, Vali Vijelie, Emilia Mușală, Greek for you. Vine și Jean de la Craiova”, spunea artistul, la Xtra Night Show.

Potrivit a1.ro, din meniu nu vor lipsi preparatele spectaculoase precum creveţii, icrele, pieptul de raţă, somonul sau muşchiul de vită cu foie gras. De asemenea, momentul tortului va fi însoțit de un foc de artificii.

Cu câteva ore înaintea petrecerii, Liviu Vârciu a publicat o imagine adorabilă cu micuța Anastasia.

Liviu Vârciu a devenit tată pentru a doua oară pe 26 septembrie 2017.