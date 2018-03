Pe 6 martie, veteranul cântăreț al generației de aur, George Rotaru, împlinește 65 de ani. Și ,în același timp, 45 de ani de carieră muzicală, căci a debutat chiar de ziua sa.

Singurul solist de origine română care a avut contract la marile cazinouri din Las Vegas, pe scene unde, în urmă cu zeci de ani au urcat cântat Elvis Presley, Frank Sinatra, Liza Minelli (sub numele de Rotary), George Rotaru este acum american cu acte în regulă. Totuși, nu a uitat romanțele care l-au recomandat în anii comunismului să cânte inclusiv la banchetele familiei Ceaușescu.

”Romanţa Ochii tăi, cartea mea de vizită, m-a dus în multe medii cochete, în acele vremuri. În America n-am ajuns de placere, am fugit din calea furiei minerilor și acomodarea a fost una grea, anevoioasă.

”A trebuit să uit lunga experienţă căpătată în anii comunismului, am învăţat un repertoriu internațional. Muzica populară şi romanţele nu aveau căutare decât la puținele restaurante româneşti din Statele Unite în anii ‘90 . În 1996 am obținut un contract la Cazinoul Mardi Gras, apoi la Maxim Hotel”, își aduce aminte solistul, care este acum cetățean american și care, an de an, vine în țara sa de origine de dragul prietenilor și al litoralului românesc.

”Am cântat de multe ori la petrecerile familiei Ceauşescu, în special la cabana de protocol de la Predeal. Când erau la munte, voiau repertoriu de la munte. Ascultau cu plăcere melodia ”Frumoasa mea cu ochii verzi”, dar şi multă muzică populară din zona mea de origine, Făgăraşul”, povestește artistul, pe care l-a lansat marea Ioana Radu, la singurul festival dedicat romanței,”Crizantema de Aur” și care a avut o relație pe scenă, dar și în viața de zi cu zi cu Naarghita, faimoasa solistă româncă ce umplea stadioane în anii ’70. ”Datorită ei am ajuns în 1982 la televiziune și la Teatrul ”Toma Caragiu”

Aflat în România, pentru a-și sărbători ziua, artistul va susține un spectacol mare, pe 17 martie, la Filarmonica națională din Chișinău alături de alte vedete ale muzicii basarabene.

