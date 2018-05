”Dar eu continui să te iubesc”, este o culegere de noi cântece înregistrate pe ruta de navetă a solistului România – Statele Unite (unde artistul s-a stabilit, în 1991) dar și teme consacrate de romanțe și muzică de petrecere românească. Evenimentul va fi prezentat de clasicul Octavian Ursulescu, iar la lansare vor fi prezenți mai mulți colegi din breasla muzicală ai gazdei lansării.

George Rotaru a împlinit recent 65 de ani sau, cum îi place să spună, 45 de ani de carieră, căci a debutat pe scenă chiar de ziua sa. Singurul solist de origine română care a avut contract la marile cazinouri din Las Vegas, pe scene unde, în urmă cu zeci de ani au urcat cântat Elvis Presley, Frank Sinatra, Liza Minelli (sub numele de Rotary) este acum american cu acte în regulă nu a uitat romanțele care l-au recomandat în anii comunismului să cânte la banchetele familie Ceaușescu.

” În 1996 am obținut un contract la Cazinoul Mardi Gras, apoi la Maxim Hotel din Las Vegas”, își aduce aminte solistul care este acum cetățean american și care, an de an, vine în țara sa de origine, de dragul prietenilor și litoralului românesc.

”Am cântat de multe ori la petrecerile familiei Ceauşescu, în special la cabana de protocol de la Predeal. Când erau la munte voiau repertoriu de la munte. asculta cu plăcere melodia ”Frumoasa mea cu ochii verzi”, dar şi multă muzică populară din zona mea de origine, Făgăraşul”, povestește artistul pe care l-a lansat marea Ioana Radu, la singurul festival dedicat romanței,”Crizantema de Aur” și care a avut o relație pe scenă și în viața de zi cu zi cu Naarghita, faimoasa solistă româncă ce umplea stadioane în anii ’70.

Proaspăt reîntors de la New York, George Rotaru a cântat duminică pe faimosul Bulevard Broadway, în inima New York-ului, la Festivalul Ziua României

