Gestul extraordinar făcut de Bianca Drăgușanu. Un milionar i-a sărit imediat în ajutor

Bianca Drăgușanu a făcut un gest extraordinar de frumos pentru o fetiță bolnavă de cancer. Un milionar a sărit imediat în ajutorul micuței.

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu a postat pe pagina sa de pe o rețea de socializare un mesaj în care cerea ajutor pentru o fetiță de nouă ani bolnavă de cancer.

Ba mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu, partenera de viață a lui Victor Slav, i-a scris lui Codin Maticiuc, cel care are un orfelinat, rugându-l să posteze și el mesajul.

Codin Maticiuc a postat și el mesajul despre fetița bolnavă de cancer, iar eforturile lui și ale Biancăi Drăgușanu nu au rămas fără rezultat. Un milionar s-a oferit să o ajute pe fetiță.

“Bianca Drăgușanu, o fetița si un milionar.

“Era marți seara. Da, da, săptămana asta. Ma pregăteam sa intru in emisiunea #otravapentrucodin, live. Citesc pe insta un mesaj de la Bianca Dragusanu in care ma ruga sa postez ceva despre o fetița bolnava pe care o cunoastea personal.

Aveam deja o postare pe facebook cu un copilaș bolnav de cancer săptămana asta, aceea promisa Ioanei State. Am mai spus ca nu pot sa devin pagina socială, am si explicat de ce. M-am hotărât sa postez pe Instastory ca sa n-o refuz de tot pe Bianca.

N-am crezut in postarea aceea. Nu aveam unde să-mi astern eu vorbele mele care sa aducă un pic de sentiment si empatie.

Postarea aceea a văzut-o un prieten milionar. Milonar d’ala pe bune. Nu de carton asa ca mine. Adică bani mulți si discreție direct proporțională cu banii. El si vărul său sunt dintre principalii mei susținători la orfelinat. M-a sunat si mi-a zis scurt: “ma implic eu”. Am sunat-o pe Bianca si apoi pe mama fetiței.

Azi sunt fericit. Ceva mi-a ieșit cand nu mai credeam”, a relatat Codin Maticiuc pe contul său de pe o rețea de socializare.