Horia Brenciu iubește copiii la nebunie. Artistul s-a întâlnit cu colega sa de breaslă Delia, care era împreună cu nepoțica ei, Jessica, fiica surorii sale mai mici, Oana Matache. Jessica a venit pe lume în luna decembrie a anului trecut.

La întâlnirea cu nepoata Deliei, Horia Brenciu a fost topit. A fost tot numai un zâmbet la vederea micuței și a făcut tot posibilul să o răsfețe pe nepoata Deliei.

Ipostazele în care a fost surprins Horia Brenciu sunt înduioșătoare. La un moment dat, artistul a fost fotografiat chiar în timp ce îi săruta lui Jessie unul dintre piciorușe.



„O cheamă Jessie. Am văzut-o, am plăcut-o. Am mâncat-o! :-) Delia”, a menționat Horia Brenciu în dreptul fotografiilor în care apare alături de Delia și de nepoțica acesteia.

Horia Brenciu este prezent de foarte multă vreme în lumea televiziunii și a showbiz-ului autohton. Este cântăreț, a prezentat numeroase emisiuni și a fost jurat la diverse show-uri de talente. În plan personal, Horia Brenciu este căsătorit cu producătoarea de televiziune Alice Dumitrescu. Cuplul are patru copii: Toma, care este înfiat, Mina, copilul lor biologic, și Maria și Andreea, acestea din urmă fiind fiicele lui Alice Dumitrescu dintr-o căsnicie anterioară.

