Artistul, susținător al acestui sport și cel mai bun prieten al regretatului sportiv Ioan Dima, se implică an de an în promovarea acestei spectaculoase competiții care are loc de opt ani consecutiv pe plaja ștită de generații drept Perla Venusului.

Autorul nepieritoarei melodii ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, Gheorghe Gheorghiu, la rândul său fost sportiv (puțină lume știe că, în anii liceului a făcut performanță ca atlet), este unul dintre cei mai iubiți artiști în rândul comunității de sportivi fiind una din persoanele ce încurajează wrestling-ul, acest frumos sportul olimpic, alături de fiul fostului mare sportiv Ioan Dima, Dragoș, președintele Clubului Sportiv Mangalia.

În cele două zile dedicat competiției, aproape 100 de sportivi de toate vârstele, din România și țări învecinate s-au aflat sub semnul competiției. Tradiție la malul mării, turneul urmărește popularizarea stilului de lupte pe plajă pentru a deveni sport olimpic, de asemenea perfecționarea sportivilor pentru competițiile internaționale și întârirea legăturilor de prietenie între sportivi.

“Ioan Dima a fost un mare sportiv și e normal ca turneul ce-I poartă numele să lanseze alți campioni .Din păcate, a plecat prea devreme dintre noi, însă munca sa este continuată prin această competiţie pe plajă”, a declarat Gheorghe Gheorghiu

