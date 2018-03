Mândru pensionar al Ministerului de Interne, singurul general din muzica românească, Gheorghe Turda vrea să dea o lecție de patriotism la 70 de ani. Lucru pe care l-a tot făcut , pe parcursul carierei lui, indiferent de regimul sub care a prestat artistic. De această dată, veteranul rapsod va cânta, în ținuta militară, la un eveniment istoric în Italia.

”Voi cânta în uniform doar Imnul de Stat și cântece patriotice”, ține să sublinieze sobru artistul, în dorința de a se feri să dea apă la moară celor ce vor să creadă că va bate un ”țurai, mă!” cu epoleții la vedere.

Este vorba de inaugurarea primului monument dedicat românilor care au luptat alături de soldații din Peninsulă și murit pe teritorul Italiei în urmă cu 100 de ani, în Primul Război Mondial. Grupul statuar va fi dezvelit duminică, în localitatea Montalto Di Castro, la nord de Roma, lângă cimitirul comunal din localitate.

”Nu voi cânta folclor în ținuta de general, am respect pentru uniformă. Port cu cinste și omenie uniforma, am slujit zeci de ani neamul și poporul prin tot ceea ce am făcut, ca artist ori fost director al Centrului cultural national din Ministerul de Interne, Ce simt când cânt în uniform miliară? Mândrie, mă încarc puternic pentru că trebuie să transmit prin cântece patrotice o stare de bine românilor”, adaugă artistul care, pentru spectacolul focloric ce va urma ceremoniei sus menționată (unde, de asemenea, va urca pe scenă), și-a pregătit ținuta sa originară din celebra localitate Săpânța. ”Sunt un adevărat patriot, dar nu exagerez precum o fac alții din branșa artistică, ”patriotarzi”, căci așa le spun în glumă, care nu au trait și făcut atât de multe pentru neam și popor. Cânt din ’70, ani când nu se nășteau fizic vorbind, patrioții de astăzi din muzica folclorică românească”, spune cel mai cunoscut artist al folclorului maramureșan.

Gheorghe Turda a reușit să câștige admirația politicenilor de pe tot continentul cântând în Parlamentul European de la Bruxelles, ”Treceți batalioane române Carpații”, ”Așa-i românul” și ”Noi suntem români”.

