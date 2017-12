Gheorghe Turda și-a dat iubita afară din casă. Cum răspunde artistul acuzațiilor

Interpretul de muzică populară Gheorghe Tuda ar avea probleme cu actuala iubită, pe care ar fi dat-o afară din casă.

Gheorghe Turda, la al cărui concert pe care l-a susținut de curând a fost mare scandal, trăiește o poveste de dragoste c o femeie pe nume Maria, pe care o cunoaște încă din tinerețe.

Gheorghe Turda, care a avut o relație și cu mama prezentatoarei de televiziune Alina Pușcaș, este acum în centrul unui nou scandal. Potrivit wowbiz.ro, interpretul de muzcă populară ar fi dat-o afară din casă pe actuala sa prietenă.

“Pe Maria o știu din tinerețe, de când eram colegi la “Rapsodia Română”. Țin minte că la vremea respectivă chiar am curtat-o o perioadă de timp. Din păcate, s-a căsătorit cu un bărbat mult mai în vârstă decât ea și totul s-a terminat! Însă, în urmă cu 2-3 ani, omul a decedat. Așa am ajuns să ne acordăm o nouă șansă! Totul se întâmpla în urma cu un an și jumătate! A fost frumos, dar, acum, s-a schimbat situația. Nu este însă adevărat că aș fi dat-o afară din casă. Cine spune una ca asta nu mă cunoaște. Eu nu sunt omul care să se comporte așa cu o femeie. La mine ea venea din când în când. Avea casa ei, de fapt locuințele ei, așa că nu aveam de unde sa o dau afară. A fost o experiență, o încercare, iar dacă nu a funcționat, asta e, mergem înainte”, a declarat Gheorghe Turda pentru sursa mai sus-menționată.

“Personal, eu nu am ce să-i reproșez ei. Ea este bolnavă, are o sumedenie de alte probleme. Din respect și pentru că vreau sa o ajut, nu voi vorbi însă despre asta. Am rămas în relații bune, zic eu, și voi continua să o ajut atat cât pot. Ea are unele probleme emoționale, care se manifestă prin schimbări bruște de comportament pe care eu nu le înțeleg. Nu știu de ce face așa, asta încerc să aflu alaturi de fiul și nora sa. Șanse de împăcare între noi există, da! De ce să nu existe?! Eu sunt un om deschis”, a mai spus artistul.