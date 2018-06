Chiar dacă participarea la Exatlon l-a ținut departe de proiectele din țară, Giani Kiriță nu regretă nicio clipă că a luat parte la solicitanta competiție, mai ales că, după ce a revenit în țară, a putut să reia cursurile pentru dobândirea titlului de antrenor de fotbal. “Să ne înțelegem, eu până să plec în Dominicană, făceam școala de antrenori, care durează un timp, sunt module. Am pierdut un singur modul, după care chiar azi (n.r. 5 iunie) am avut primul curs și într-o săptămână îl termin, apoi urmează examenul. Am pierdut doar un singur examen, nu examenul final”, ne-a declarat fostul concurent de la Exatlon.

Giani Kiriță se pregătește să devină antrenor de fotbal la 41 de ani

Giani s-a numărat printre cei mai buni fotbaliști din România, așa că era de așteptat ca, după retragere, să împartă și cu alții din experiența lui de pe teren.

Cum era firesc, Kiriță s-a apucat de un curs pentru a deveni antrenor cu acte în regulă. “Eu cred că sunt destul de pregătit pentru această etapă și chiar vorbeam cu oamenii care predau la cursuri și toți mă așteaptă cu nerăbdare. Sper, după ce încep și cariera de antrenor, să nu fiu prea mult suspendat, dar cu siguranță o să fiu, pentru că numai așa înveți, din greșeli”, ne-a povestit Giani, completând că va fi la fel de coleric și de agitat și în afara terenului, cum era și pe vremea când era jucător: “Eu, de fel, sunt calm, dar important e ce fac eu acolo, cum “ard” în competiție, mai ales că eu sunt venit de pe stadioane, gândiți-vă cum o să le trăiesc eumeciurile alea! 100% o să am la mine medicamente, 100% se întâmplă ceva cu mine”, a mai spus viitorul antrenor.

VIDEO: Bogdan Sorocan; FOTO: Dumitru Angelescu