Gina Pistol, Liviu Vârciu şi Andrei Andrei Ștefănescu, primele impresii despre Sri Lanka | FOTO

Drept urmare, chiar și în condițiile în care nu mai sunt în cursa contracronometru, principala lor grijă rămâne mâncarea.

„Ne cerem scuze colegilor noștri care încă nu au ajuns, dar le-am mâncat sandvișurile. Au avut o punguță, nu am mâncat tot, ci doar ce era mai bun de acolo”.

În ceea ce privește rolul pe care îl au Liviu și Andrei în cel de-al doilea sezon, aceștia mărturisesc că îi încearcă sentimente puternice atunci când văd eforturile pe care le depun concurenții, dar sunt încântaţi că noua ipostază le oferă ocazia să se bucure de experiență și de prima destinație- Sri Lanka.

„Noi suntem culoarea emisiunii, sarea și piperul. Vedeți pe fețele noastre zâmbitoare că e mult mai bine, e o postură minunată. Când am văzut că avem pat și saltea am zis că am luat bonus. Ne uitam după amuletă”, au glumit cei doi.



Gina Pistol, prezentatoarea show-ului, era nerăbdătoare să înceapă noul sezon și să cunoască noile locuri.

„Este prima dată când pășesc în Sri Lanka și India, mi-am dorit de mult să ajung. Sri Lanka este un ținut interesant. Mâncarea este foarte piperată, condimentată, iute, dar mie îmi place. Vremea ne-a dat puțin bătăi de cap, pentru că este capricioasă”.

Alături de concurenți la fiecare punct de sosire, Gina empatizează cu trăirile celor 9 echipe care se luptă din răsputeri să obțină primul loc în fiecare etapă.

„Eu le văd partea umană, pentru că atunci când suntem pe sticlă toți suntem zâmbăreți. Dar aici îi văd și din altă perspectivă, mai ales că cel de-al doilea sezon se anunță a fi mult mai dificil. India este o țară grea”.

Drumul Elefantului se întinde din Sri Lanka până în India. 9 perechi de vedete luptă cu 1 dolar pe zi pentru a ajunge la final și pentru a-și depăși limitele.