Giulia Anghelescu, despre primul ei în film. „Cel mai puțin s-a așteptat soțul meu” | FOTO

Giulia Anghelescu debutează ca actriță într-un film regizat de Iura Luncașu. Despre acest proiect care a încântat-o extraordinar de mult a povestit cântăreața la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.



„M-am întors de la filmările pentru taci sau faci. Mi-a plăcut experiența foarte mult. cel mai puțin s-a așteptat soțul meu să îmi placă această experiență. Mi-a plăcut foarte mult. A fost și o echipă foarte mișto, cu care m-am distrat. ne-am și legat foarte bine între noi. Am legat prietenii foarte frumoase. M-am înțeles foarte bine cu Iura Luncașu…

Niciodată nu m-am gândit foarte serios la partea asta cu actoria. Jocul rolul unei tipe foarte strong. O să fie o comedie de acțiune. Anul viitor apare filmul. Nu m-am așteptat să îmi fie foarte ușor. Este primul meu rol, nu m-am gândit că voi juca vreodată într-un film. Mi-a fost foarte simplu să intru în pielea personajului. Am petrecut o lună care m-a ajutat pe mine ca om să mă redescopăr. Sperăm ca Iura să facă și partea a doua ca să ne strângem din noi.

Abia așteptăm vacanța, și eu, și Vlad și copiii, dar nu va mai veni anul acesta. Am fost cinci zile la Amsterdam și am fost la noi la mare, dar trei zile am stat la spital, că ăla mic a făcut enterocolită…

Sper ca măcar în iarnă să avem și noi parte de o vacanță”, a declarat Giulia Anghelescu.

