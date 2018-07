Graviduța Elena Ionescu, la piscină. „Ai un trup perfect”

Elena Ionescu, în vârstă de 30 de ani, urmează să devină mămică pentru prima oară în scurt timp. Artista, care este căsătorită cu Dragoș Stanciu, va aduce pe lume un băiețel.

Până la venirea pe lume a bebelușului, Elena Ionescu se bucură din plin de timpul liber. Fosta solistă a trupei Mandinga a mers să se relaxeze la o piscină. Artista s-a simțit foarte bine și a arătat minunat într-un costum de baie foarte viu colorat.



„Ultima săptămână de sarcină. O zi perfectă de relaxare”, a spus Elena Ionescu.

„Ce burtică minunată…”, „Ai un trup perfect, Elena!”, „Naștere ușoară”, i-au transmis fanii.

„Am oprit concertele. Mai am zece zile. Am zis că astea zece zile stau și eu liniștită. Am fost ieri la penultima analiză. Mi-a spus că totul este ok, că bebelușul arată foarte bine”, spunea Elena Ionescu în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, în urmă cu câteva zile.

