Horia Brenciu, recital la Cerbul de Aur 2018. Semnul pe care artistul și colegii lui din orchestră l-au avut pe scenă. Ce semnificație are | FOTO

Horia Brenciu a revenit pe scena Festivalului cerbul de Aur, acolo unde în trecut s-a numărat și printre prezentatori. În plus, pe Horia Brenciu îl leagă amintiri de suflet de televiziunea națională, care a organizat ediția din acest an a Festivalului Cerbul de Aur. Este televiziunea unde Horia Brenciu s-a făcut remarcat grație emisiunii Robingo, din urmă cu foarte mulți ani.

Și Brașovul are o însemnătate aparte pentru artist, acesta fiind locul unde a copilărit și a învățat.

La recitalul susținut vineri seară pe scena Festivalului cerbul de Aur, Horia Brenciu a făcut spectacol. Cunoscut ca fiind un adevărat showman, el nu s-a dezmințit. A reușit să cucerească publicul și i-a făcut pe spectatori să cânte alături de el.

Un amănunt interesant la spectacolul susținut de Horia Brenciu este că acesta și colegii săi din HB orchestra au purtat câte un semn pe haine. Este vorba despre cifra 25, care are o semnigicație specială pentru Horia Brenciu, reprezentând faptul că anul acesta împlinește 25 de ani de carieră.

De altfel, Horia Brenciu aniversează 25 de ani de carieră printr-un concert extraordinar la Sala Palatului, pe 7, 8 și 9 decembrie.

„Când mă gândesc la viața mea și la tot ce mi s-a-ntâmplat în 25 de ani, știu că sunt cel mai norocos om din lume. Și totuși, sunt doar primii 25…„, spunea artistul.

„Și-au fost emisiuni de televiziune, de radio sau filme. Au fost concerte, turnee, întâlniri sau lansări. Și-au fost zâmbete, lacrimi sau dezamăgiri. Și-au fost toate ce pot exista într-o viață de om și încă multe altele”, mai afirma el.

FOTO: Dumitru Angelescu

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur are loc în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov și este transmis de TVR. Din juriul Cerbului de Aur fac parte Luminița Dobrescu, Mădălin Ionescu, Arsenie Todiraș și Kitty Cepraga. Iulia Vântur prezintă Cerbul de Aur 2018, alături de actorul italian Gabriel Garko.

