Ileana Șipoteanu, despre cel mai greu an din viața ei. „Crâncen pentru mine și familia mea. Nu ne așteptam la asemenea necaz”

Cântăreața de muzică ușoară Ileana Șipoteanu a vorbit despre anul 2017, an care a fost unul foarte greu pentru ea.

Ileana Șipoteanu a trecut prin momente cumplite în vara acestui an, când soțul său, compozitorul Dumitru Lupu a încetat din viață. Ileana Șipoteanu și Dumitru Lupu au trăit o poveste de dragoste extraordinară, astfel că suferința artistei a fost cu atât mai mare.

Despre anul în care și-a pierdut partenerul de viață a vorbit Ileana Șipoteanu.

„Se încheie un an crâncen pentru mine și familia mea. Nu ne așteptam la asemenea necaz dar eu am încercat și încerc din răsputeri să trec peste tot, peste invidii, răutăți, frustrări de tot felul și să rămân cu ce a fost bun și frumos, gândindu-mă că Dumnezeu are planurile lui cu noi.

Nu înghit deloc genul de zicală total neînțeleaptă „totul se plătește”. Cine spune așa, nu are nimic de-a face cu lumea frumoasă și nici cu credința, din păcate. Nu mai vreau oameni negativi și aducători de pericol ci prieteni care înțeleg cu adevărat tristețea din ochii mei”, a spus cântăreața Ileana Șipoteanu.